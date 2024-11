Spazionapoli.it - Kvaratskhelia, accelerata sul rinnovo: due pericoli per De Laurentiis

Khvichaè ancora al centro del mercato tra un possibilee un doppio pericolo per Aurelio De: le ultime novità Come ogni sosta delle nazionali che si rispetti, uno dei temi principali in casa Napoli resta quello legato aldi Khvicha. Il georgiano ha un accordo fino al 2027 a circa 1,5 milioni di euro all’anno, ma la società sta lavorando per un adeguamento che appare necessario già da mesi. In estate il Napoli ha presentato un’offerta al giocatore e al suo entourage, che però ha iniziato a tergiversare.Troppo tardi. La mossa andava fatta prima, non aspettando l’estate. Ed è lì che il dialogo tra il club partenopeo e Mamuka Jugeli, agente del georgiano, ha iniziato a riempirsi di richieste, contro offerte e importanti specifiche. Sullo sfondo, la paura di perdere il 77 per un’offerta irrinunciabile.