Calcionews24.com - Inter, il progetto seconda squadra prende vita: le ultime sull’Under 23 nerazzurra, dallo stadio al nome per l’area tecnica

Leggi su Calcionews24.com

L’sta lavorando per allestire in vista della prossima stagione unacome Juventus, Atalanta e Milan È tempo dianche per l’. La prima fu la Juventus, seguita dall’Atalanta e successivamente dal Milan mentre adesso sono i nerazzurri ad approfondire il discorso23. A svelare lenovità a riguardo .