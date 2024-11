Sport.quotidiano.net - Il personaggio, le parole di Marco Tardelli. "Quanto mi piacerebbe vedervi in Serie A»

Da un paio di anni, storico ex campione del Mondo al Mundial 1982 in Spagna, nonché ex calciatore della Juventus e del Pisa, è stato scelto come presidente della fondazione Luigi Donato per Monasterio, che persegue finalità civiche, solidali e di utilità sociali per svolgere opera di supporto e sostegno alle attività di Monasterio. Ospite di ’A casa di Massimo’, la trasmissione di Telegranducato condotta da Massimo Marini,ha detto qualcheanche sul momento del Pisa Sporting Club. "Mi farebbe molto piacere se il Pisa salisse inA quest’anno - ha dichiarato l’ex campione del Mondo ai microfoni di Telegranducato -. Questa squadra manca da troppo tempo nel calcio che conta e spero davvero ci possa tornare, lo sta meritando"., come noto, ha un passato calcistico pisano, avendo iniziato la carriera proprio in città tra il 1972 e il 1974, ben prima dell’arrivo di Romeo Anconetani, collezionando due salvezze inC.