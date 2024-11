Ilrestodelcarlino.it - Il Parmigiano di Fattoria Alex conquista la Bandiera Verde Cia

IlReggiano biologico delladi Silvio Ceccardi e sua moglie Fulvia Munarini trionfa a Roma aggiudicandosi la2024. Il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da Cia premia ogni anno i campioni dell’agricoltura, protagonisti della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri alla Camera di Commercio di Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Cristiano Fini, delle istituzioni nazionali e locali.è stata fondata nel 1973 a Roncolo dai genitori di Silvio; con il passare degli anni ha ampliato dimensioni e attività: non ’solo’ zootecnia per produrre il latte bio ma anchedidattica e pet therapy con animali per bimbi, disabili e anziani.