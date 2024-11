Ilgiorno.it - Il maestro-volontario: "La mia pensione tra i migranti orfani"

Lanon fa per lui. E così Lodovico Piazza, insegnante di italiano per mestiere e per passione, dopo 42 anni in cattedra tra Collegio Bianconi, Istituto Olivetti e liceo linguistico Mosè Bianchi ha scelto di restare ancora in mezzo ai ragazzi come insegnante, per iminori non accompagnati, ospiti della Cooperativa Novo Millennio di Monza. Segue individualmente ragazzi tra i 16 e i 17 anni che devono conseguire il diploma di scuola media. "A volte – racconta il professore – mi capitano persone che non hanno mai visto l’alfabeto e non sono mai andati a scuola. In quei casi si parte dai tradizionali cartoni di prima elementare con le lettere dell’alfabeto “A come Ape e B come bandiera“. Altri sanno leggere e scrivere. Con qualcuno si arriva a fare analisi grammaticale e qualche nozione di analisi logica e qualcuno ipotizza pure un percorso universitario".