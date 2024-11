Thesocialpost.it - “Il dottore è arrabbiato, ci saltano visite e interventi”. La clinica dove è morta Margaret ora fa polemica

Nessuna evidenza documentale, nessuna informazione sui pazienti né alcun resoconto delle operazioni effettuate. Il centro medico di Roma, situato in viale Cesare Pavese,Spada, una ventiduenne proveniente da Siracusa, si era recata per un intervento di rinoplastica parziale che si è rivelato fatale, si è mostrato come un vero e proprio “guscio vuoto” agli occhi degli inquirenti intenti a raccogliere prove. Tale situazione potrebbe comportare un’estensione delle indagini, oltre a quelle già attivate per la morte della giovane, complicando ulteriormente la posizione dei due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo.Leggi anche: Sciopero della scuola venerdì 15 novembre, lezioni a rischio in tutta Italia: le motivazioniMarco Procopio e Marco Antonio Procopio potrebbero dunque affrontare nuove imputazioni, ma hanno cercato di difendersi tramite una collaboratrice, affermando: «Abbiamo ricevuto oltre duecento disdette.