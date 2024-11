Thesocialpost.it - “Ha la malaria”. Il clamoroso annuncio sul big della Serie A: le sue condizioni

Boulaye Dia ha contratto ladurante il ritironazionale senegalese. L’attaccanteLazio è rimasto a Dakar e non ha potuto unirsi al restosquadra diretta a Bamako.Leggi anche: Luigi muore folgorato in casa mentre usa il phon: svolta nelle indagini, scatta l’inchiestaLa federazione calcistica senegalese ha rilasciato un comunicato in merito: «La FSF informa che Boulaye Dia e Lamine Camara non parteciperanno alla partita Burkina Faso-Senegal in programma giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha manifestato sintomi diproprio il giornopartenza per Bamako, costringendolo a rimanere a Dakar per ricevere le cure necessarie. Per quanto riguarda Lamine Camara, ha segnalato dolori agli adduttori durante gli ultimi allenamenti. I mediciNazionale stanno monitorando con attenzione la salute dei due giocatori».