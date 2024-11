Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo ed Helena nascondono un segreto? Il criptico video che sta facendo discutere il web

Leggi su Isaechia.it

Nel reality del, l’amicizia traSpolverato ePrestes ha iniziato a sollevare sospetti ed ipotesi tra concorrenti e telespettatori. A far scattare i primi dubbi è stata una conversazione dicon un altro concorrente, Luca Giglioli detto Giglio, durante la quale ha accennato a “qualcosa di più” tra lui e, qualcosa legato al “fuori”:Ma tu sai qualcosa di più su me ed. del fuori?Questa frase, pronunciata con tono preoccupato, ha innescato un’ondata di speculazioni su cosa possa esserci tra i due oltre a una semplice amicizia.No ragazzi qua’ c’è qualcosa che non quadra,ma cosa voleva dire Spolverino#pic.twitter.com/dT99XFJjaH— (@NatasciaE30) November 14, 2024Sul web, i fan stanno ipotizzando varie teorie per spiegare il legame tra i due.