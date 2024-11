Gamerbrain.net - GOG annuncia un programma per preservare i videogiochi

Leggi su Gamerbrain.net

Ogni anno sono tantissimi i giochi in uscita, dai tripla agli Indie, e più passa il tempo, più sono tanti i titoli che rischiano di finire nel dimenticatoio e scomparire per sempre, non solo dalla scena ma anche dalla mente e cuore dei giocatori, ed i retrogames sono i primi, per questo motivo GOG hato unpensato peri vecchi, considerando che se guardiamo solo ai giochi pubblicati prima del 2020, quasi il 90% di essi non è più accessibile oggi.GOG preserva icon il nuovoAttualmente ilconta 100 classici, ma naturalmente il servizio è destinato ad espandersi nel tempo, accogliendo sempre più giochi, in modo da conservarli per sempre, rendendoli accessibili anche alle nuove generazioni di giocatori. Tra i titoli presenti troviamo Heroes of Might and Magic 3, il Resident Evil Bundle (che include i primi tre capitoli della saga), System Shock 2 e Diablo con l’espansione Hellfire.