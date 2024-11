.com - Giurato numero 2, recensione: unanimità di giudizio per il nuovo film di Clint Eastwood

Leggi su .com

La nostradi2, ildicon Nicholas Hoult, Toni Collette, Kiefer Sutherland, J. K. Simmons e Chris Messina che mette d’accordo mainstream e cinema d’autoreA 96 annidimostra per l’ennesima volta – non che dovesse ancora farlo, d’altronde – la sua impareggiabile capacità di creare pellicole in cui mainstream e cinema d’autore sappiano procedere di pari passo. Con un grande cast formato da Nicholas Hoult, Toni Collette, Kiefer Sutherland, J. K. Simmons, Chris Messina, Gabriel Basso e Zoey Deutch,2 è unelegante, ben fatto, intelligente, pacatamente avvincente e capace di stimolare la discussione ben oltre i titoli di coda.Justin Kemp, il2Il giovane Justin Kemp (Nicholas Hoult), in attesa di diventare padre per la prima volta, viene scelto comein un processo per un omicidio di alto livello.