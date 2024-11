Sport.quotidiano.net - Ginnastica L’atleta under 15 del Cervia protagonista al campionato Gold Junior, terza Ludovica Ajello. Margherita Fucci resta reginetta d’Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

si è confermata campionessa15enne delè stata la grandea Campobasso nell’ultima tappa delItaliano, chiudendo al primo posto nella gara All Around (quella in cui si sommano le pzioni con tutti i quattro gli attrezzi) della categoria3, con ben quattro punti di vantaggio sulla seconda. La sua pzione è stata ottima in tutti gli esercizi, mostrando una netta superiorità sulle avversarie. Applausi anche per, atleta classe 2011,nella categoria1. La ginnasta non aveva brillato nel cerchio, nelle clavette e nel nastro, qualificandosi da ottava alla final eight con 2,5 punti di ritardo dalla prima, ma nella palla è stata perfetta, tanto da risalire posizioni fino al terzo posto.