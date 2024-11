Francesco Micheli | Il Donizetti Opera? È come me | maturo e rivoluzionario!

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Parlare conrichiede energia. Ha una doppia o tripla velocità nel pensiero, nell’ascolto, nell’esposizione data dalla sua profondità. Accantonando la sua inesauribile creatività.Ha rifiutato interviste dopo l’annuncio delle sue dimissioni, mentre accetta volentieri di parlare alla vigilia della decina edizione del. Sua creatura. Parla del cartellone, delle sue dimissioni, dei sui programmi per il futuro. Ma alla parola “calendario” scatta un tasto play inarrestabile: “Il calendario di Pirelli con Elodie?”. In questa intervista video sdogana alcuni suoi pensieri, pensando a possibili tagli da parte della redazione. Invece per rispetto e per dovere di cronaca ecco la versione integrale. Perché, seafferma Bergamo non lo ha mai capito fino in fondo, Bergamonews almeno ci prova.