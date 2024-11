Gamerbrain.net - Final Fantasy 14: Tutte le novità di Crossroads

Square Enix ha reso disponibile la patch 7.1 per14, dal titolo, la quale introduce nuove missioni, sfide e miglioramenti al celebre MMORPG. A seguire vogliamo farvi un recap generale dilee migliorie apportate.Nuove Missioni e Continuazione della StoriaPrima di tutto vengono aggiunte nuove missioni per proseguire la trama principale, proseguendo dagli eventi narrati in Dawntrail, con nuovi scenari da esplorare e nemici da sconfiggere nei panni del Guerriero della Luce.Nuovi Dungeon e ProveSarete lieti di sapere che l’aggiornamento introduce nuovi dungeon da esplorare e prove da superare:Yuweyawata Field Station – Un nuovo dungeon che porterà i giocatori in una sfida intensa.Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden – Una prova che promette una battaglia epica.