Evento di cronaca: famiglia denunziata per circonvenzione d'incapace di un'anziana donna con un patrimonio milionario

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti vicende legate alla tutela degli anziani accendono i riflettori su un caso di presuntache ha coinvolto unabenestante. Unadi Ancona di 95 anni, vedova e senza figli, ha lasciato in eredità beni per oltre un milione di euro alla sua badante e al compagno, suscitando l’indignazione dei familiari. Investimenti in polizze assicurative, immobili e denaro contante sono al centro di un’inchiesta della guardia di finanza che ha portato al rinvio a giudizio di tre persone nel tribunale di Ancona.La vicenda dell’anziana e la sua badanteL’anziana, vedova, ha assunto la badante nel gennaio 2020 per assistere il marito malato. Dopo la sua morte, la badante, insieme al compagno, ha iniziato a isolare ladai suoi familiari.