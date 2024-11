Ilgiorno.it - Daniela Santanchè, i pm ribadiscono: “Fallimento per l’ex società Bioera”

Milano, 14 novembre 2024 – Non cambia la posizione della Procura di Milano che ha ribadito ancora una volta alla sezione Crisi d'impresa del Tribunale civile di Milano di dichiarare la liquidazione giudiziaria per, laquotata in cui in passato ha avuto dei ruoli non operativi la ministra del Turismomentre l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro era amministratore delegato. Dopo l'udienza in cui agli avvocati della, tra cui Fabio Cesare, hanno partecipato anche i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, i giudici Macchi-Vasile-Pipicelli si sono riservati di decidere tra l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla spa – e in questo caso lapotrà andare avanti con un piano di salvataggio – e la liquidazione giudiziale.