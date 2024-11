Secoloditalia.it - Cop29, Barbaro: “Grazie al Piano Mattei, approvati i primi 8 interventi per l’Africa dal Fondo italiano per il clima”

E’ iniziata oggi a Baku la missione del sottosegretario all’Ambiente, Claudio, alla 29esima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamentitici (). La prima giornata si è aperta con l’interventoal convegno ‘Finanzatica e: un’opportunità per promuovere partnership e investimenti verdi in Africa’.“Nonostante la ricchezza di risorse, attualmente 600 milioni di persone, il 43% della popolazione totale e principalmente in area subsahariana, non ha accesso all’elettricità, come ci dice l’agenzia internazionale per l’energia Iea – spiega-. L’Italia ha l’opportunità di contribuire significativamente allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica del. Un ruolo decisivo in questo senso è svolto dalla politica di cooperazione ambientale internazionale del Mase e dalper il, in sinergia col Dicastero degli Esteri”.