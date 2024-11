Lettera43.it - Commissione Ue, stallo sulle nomine di Raffaele Fitto e Teresa Ribera

Si complica la partita per ledei sei vicepresidenti dellaUe. L’incontro, a palazzo Berlaymont, tra la presidente Ursula von der Leyen e i leader popolari, socialisti e del gruppo liberale Renew non ha raggiunto un accordo, secondo quanto dichiarato da alcune fonti parlamentari. Loriguarda in particolare. I socialisti hanno infatti affermato che non voteranno il primo, ritenendolo troppo di destra («non lo voteremo in nessun caso, la fiducia è rotta, il pacchetto per noi è di cinque vice presidenti»), mentre il partito popolare (soprattutto gli esponenti spagnoli) ha nel mirino la seconda. Cosa succederà? Ecco i tre scenari possibili.Dall’approvazione del pacchetto di vice presidenti alla caduta di von der Leyen, cosa può succedereLa prima possibilità è che tutto si risolva come sperato e che il pacchetto dei sei vice presidenti esecutivi venga approvato in toto senza modifiche.