Cerasuolo, Curtis e Morini approdano ai Mondiali di nuoto in vasca corta! Pilato e Quadarella in forma a Riccione

Andata in archivio la prima giornata di finali agli Assoluti diindi scena a. Un day-1 che ha messo in palio i titoli e ha dato modo al Direttore Tecnico, Cesare Butini, di integrare la squadra italiana che prenderà parte ainella piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), dal 10 al 15 dicembre.Giova ricordare che alla manifestazione sono qualificati:Gli atleti finalisti e/o medagliati a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;Gli atleti che abbiano nuotato in batteria e/o finale in staffette medagliate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;A titolo di squadra e non individuale le staffette finaliste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.Viste le assenze di Thomas Ceccon e di Gregorio Paltrinieri, l’elenco di chi è già in possesso del pass per la rassegna iridata è il seguente: Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Benedetta, Simona, Alberto Razzetti e Luca De Tullio.