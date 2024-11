Brad Winderbaum di Marvel Television parla del futuro di Punisher e aggiorna su Wonder Man

Leggi su Cinefilos.it

dideldisuManIl responsabile TV, Streaming e Animazione deiStudios,, ha confermato che, dopo la serie annunciata Daredevil: Born Again, vedremo di più dell’Uomo senza paura (Charlie Cox) nell’MCU dopo lo show, e prevede che lo show continuerà per “diverse stagioni“. Inoltre ha confermato che ci saranno neldiversi piani che coinvolgono Jon Bernthal. “Al 100%” (sono in atto dei piani) per Frank Castle di Jon Bernthal, alias.”La notizia è senza dubbio piacevole, visto che Bernthal è uno degli attori più amati delle serieNetflix che tornano a interpretare i loro personaggi “originali”.suManIl dirigente dellaha anche condivisomenti su diversi altri progetti Disney+ in arrivo, tra cuiMan, che ritiene durerà 8 episodi e non 10 come precedentemente annunciato.