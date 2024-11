Spazionapoli.it - Belgio-Italia, bufera Lukaku: è scoppiato il caos

Nella gara traè stato assalito di critiche il centravanti azzurro Romelusui social.La partita traha visto gli azzurri non particolarmente in difficoltà, la nazionale di Luciano Spalletti è passata in vantaggio nei primi 15’ di gioco. Al minuto 11’ ,per la precisione, ci pensa l’ex Milan Sandro Tonali a mettere il pallone in porta. Grande azione degli azzurri, con Giovanni Di Lorenzo che si inserisce in area e mette il pallone arretrato che viene deviato e arriva a Tonali.Un gioco da ragazzi per il centrocampista del Newcastle. Il commissario tecnico del, Domenico Tedesco, ha convocatodopo che quest’ultimo era rimasto nelle ultime due soste nazionali ad allenarsi. Pioggia di critiche per il centravanti.nullo, quante critiche per il centravanti del Napoli in nazionaleQuesta gara non sta dando i frutti sperati per Romelu, che sta facendo difficoltà a superare il muro dell’