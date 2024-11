Oasport.it - Beach volley, Viscovich/Dal Corso subito vincenti nel Challenge di Haikou

L’unica coppia inserita nel tabellone principale deldi, composta da Gianluca Dale Marcoinizia con il piede giusto la sua avventura con una vittoria che assicura la partecipazione alla seconda fase per la quale la Fivb ha cambiato il regolamento per evitare che si ripetano i ritiri nel primo turno che hanno caratterizzato gli ultimi. Una formula di non facile comprensione e che, per l’accesso dal secondo turno ad eliminazione diretta alla semifinale premia le due coppie che hanno il miglior quoziente punti fin dalla prima partita del girone e quindi dà alto valore a tutte le gare disputate dalle coppie. Non la migliore soluzione possibile ma sicuramente meno peggio della precedente./Dalhanno iniziato bene battendo 2-0 nella semifinale del girone i padroni di casa cinesi Liu/Liu.