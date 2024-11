Ilfattoquotidiano.it - Attentato in Brasile: un uomo di 59 anni si fa esplodere davanti alla Corte Suprema: voleva colpire il giudice Moraes

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre, unha fattodue ordigni a Brasilia, nella piazza dei Tre Poteri, a pochi passi d, dal Parlamento e dal Palacio do Planalto, sede della presidenza della Repubblica. La prima esplosione si è verificata in un parcheggio vicino, mentre la seconda è avvenuta pochi secondi dopoall’edificio. L’autore dell’è Francisco Wanderley Luiz, un fabbro di 59, già candidato al consiglio comunale per il Partito Liberale nel 2020 a Rio do Sul e sostenitore di Bolsonaro. L’è morto durante l’esplosione. Aveva già annunciato le sue intenzioni su Facebook, dove aveva pubblicato frasi contro i comunisti e attacchi diretti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nonché ai presidenti della Camera dei Deputati, Arthur Lira, e del Senato, Rodrigo Pacheco.