Atp Finals 2024 Sinner regola anche Medvedev per la vittoria n3 Jannik 1 nel girone russo eliminato

Leggi su Sportface.it

Buonala terza peralle ATPdi Torino. Il numero uno al mondo prosegue nel suo percorso finora senza ostacoli e si aggiudica senza cedere setl’incontro che lo vedeva opposto a Daniil. All’Inalpi Arena del capoluogo piemontese finisce 6-3 6-4 una sfida in cui aserviva vincere un set per essere certo della prima posizione nel‘Nastase’ dopo aver conquistato l’accesso in semifinale nel pomeriggio. Un’altra prestazione monstre del tennista nativo di Sesto Pusteria, quasi sempre in controllo al servizio nonostante un bassa percentuale di prime e come sempre chirurgico in risposta. Ora bisognerà attendere la giornata di venerdì per conoscere il prossimo avversario, dato che al momento tutti e quattro i giocatori dell’altrosono ancora in corsa.