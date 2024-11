Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 24 puntata 17 novembre: caso Diego, classifiche e ospiti

Leggi su Tvpertutti.it

Si rinnova l'appuntamento con lesulla registrazione di24 oggi, giovedì 14in onda domenica 17su Canale 5. L'attenzione è rivolta alla controversa querelle tra Rudy Zerbi eLazzari, un confronto che ha sollevato non poche polemiche all'interno della Scuola. Il noto insegnante di canto ha espresso l'intenzione di sostituire, deluso dalle sue performance e dalla mancanza di riscontri positivi sia all'interno del programma che tra il pubblico. Di fronte a questa proposta, il ragazzo ha reagito con fermezza, dichiarando apertamente che, se la situazione non cambierà, potrebbe prendere la drastica decisione di lasciare.Rudy Zerbi vs.Lazzari: perché mandarlo via da24?La tensione tra Rudy Zerbi eLazzari non è una novità per i telespettatori di24, ma nelle ultime settimane sembra aver raggiunto un punto critico.