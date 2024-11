Liberoquotidiano.it - Agrofarma, agrofarmaci sempre più importanti anche per sfide cambiamento clima

Roma, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) - L'Italia conferma la propria leadership in termini di sicurezza alimentare, con il 99,5% dei campioni con residui al di sotto dei limiti di legge. Il settore agricolo, inoltre, continua a ridurre l'utilizzo di energia e le sue emissioni, inclusi i gas ad effetto serra, utilizzando glici in manierapiù ottimizzata, come confermano le vendite degli ultimi 10 anni diminuite del -14%. E' questa la fotografia che emerge dagli ultimi dati dell'Osservatorio, un report che, da un anno a questa parte, fornisce informazioni sullo stato dell'arte dell'agricoltura italiana e del comparto agricolo.“I nuovi numeri raccolti dall'Osservatorio- ha dichiarato Paolo Tassani presidente di-Federchimica - confermano il percorso virtuoso dell'agricoltura italiana, volto alla razionalizzazione delle risorse e all'adozione di soluzionipiù orientate alla sostenibilità.