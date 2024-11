Lanazione.it - Accuse di resistenza e lesioni. Arrestata la leader degli Apolidi. Poliziotto aggredito e ferito

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 14 novembre 2024 – Quando ilsi è avvicinato per chiedere le sue generalità ha risposto che non dava il consenso ad esserecontro la sua volontà. “L’opposizione all’arresto” è avvenuto martedì pomeriggio di fronte alla Questura di Grosseto. A finire in manette con l’accusa dia pubblico ufficiale eè la, Valentina Fusco, follonichese di 44 anni. E’ stato undella Polizia stradale, ad avvicinarsi all’auto della donna. Dentro c’erano i figli minorenni. Valentina Fusco si è scagliata contro il. L’uomo è andato a farsi medicare al Pronto soccorso ed è uscito dal Misericordia con una prognosi di dieci giorni. Si tratta dell’ennesimo fatto di una storia, quellae Grosseto, che va avanti da molti mesi.