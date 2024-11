Via al progetto seconda squadra scelte strutture e ds Due nomi per l’allenatore

Leggi su Ilnerazzurro.it

Oaktree ha preso una decisione: l’Inter accelera suldella. Il club nerazzurro punta a lanciare definitivamente laUnder 23 già dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i vertici societari stanno facendo progressi concreti in questa direzione, e l’Inter ha iniziato a muovere i primi passi per dare vita al.Marotta ha espresso più volte il suo sostegno al, ormai vicino alla realizzazione. Per superare le difficoltà legate alledi allenamento, in attesa del completamento del centro di Appiano, si prevede di far allenare laal mattino sui campi di Interello. È inoltre in corso la ricerca di un campo per le partite casalinghe, con un sondaggio già avviato presso la Varesina.Una figura chiave delpotrebbe essere il vice ds Dario Baccin.