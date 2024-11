Quifinanza.it - Via al progetto Camilla, a cosa serve l’assistente IA per i concorsi pubblici

Ilsegna l’ingresso dell’IA nei. Si tratta di un’assistente virtuale basata sull’intelligenza artificiale (IA) che ha l’obiettivo di semplificare e velocizzare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione., sviluppata dal Csi Piemonte, è una piattaforma digitale che fornisce risposte rapide e precise riguardo ai bandi di concorso gestiti dal Formez Pa, una delle principali organizzazioni italiane per la gestione dei. Da novembre,sarà disponibile sul sito ufficiale di Formez, ma dopo la sperimentazione potrebbe arrivare in tutta Italia.Che cos’èe come funziona“” è un assistente virtuale che sfrutta i modelli più avanzati di intelligenza artificiale generativa. La sua interfaccia conversazionale consente agli utenti di ricevere risposte a domande frequenti riguardanti i, come bando di concorso, scadenze, requisiti e informazioni generali.