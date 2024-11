Agi.it - Vanoli a rischio esonero. Decisiva la partita contro il Monza

AGI - Vere o no le voci di un possibiledi Paolo, nel calcio contano i risultati e, una volta esaurita la pausa delle nazionali, se il Torino non dovesse portare a casa i tre puntiil, il tecnico varesino avrebbe il destino già segnato. Poco contano le rassicurazioni che a mezzo stampa hanno veicolato in queste ultime ore in tutto l'ambiente il presidente Cairo e il diesse Vagnati. Fin qui compreso e apprezzato dalla tifoseria granata che ne riconosce l'impegno professionale e l'onestà intellettuale, nonostante il club abbia allestito una squadra più debole di quella dello scorso anno, senza ricambi adeguati e soprattutto con la sorpresa della cessione di Bellanova,rischierebbe di pagare a caro prezzo l'impatto con la massima categoria e soprattutto l'inadeguatezza di un club che quest'anno farà davvero fatica a salvarsi.