Lanazione.it - Tratta Pistoia-Montecatini, i treni non passano per ore. La rabbia dei pendolari

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 – Una mattinata con grandi difficoltà per ipistoiesi, e non solo, alla luce dei problemi che si sono verificati, fin dalle 6.30, sulla linea ferroviaria tra le stazioni diCentro e Borgo a Buggiano mentre, intorno alle 7.45, il tutto si è aggravato con un guasto sulla linea a Serravalle Pistoiese. E da qui è iniziato un autentico calvario per tutti coloro che, di buon mattino, salgono suiregionali in direzione Firenze, nello specifico studenti universitari e lavoratori, e in direzionee Lucca, soprattutto chi frequenta gli istituti superiori della stessa cittadina termale e di Pescia. Complessivamente sono stati sette i convogli che hanno viaggiato con un ritardo superiore ai 30 minuti e ben quattordici sono stati limitati nel percorso.