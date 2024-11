Strega tu… Grande Fratello Javier non ha retto con Shaila Punto per Mariavittoria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e proprio caos è successo dopo la puntata deldel 12 novembre.non hanno avuto un dialogo tranquillo, anzi, come raccontato dallo sportivo ci sarebbe stato un diverbio acceso con parole anche dure usate da lui. E, appena appresa la notizia, ha avuto una reazione improvvisa che ora sta facendo discutere il pubblico.Nella casa del, quando ormai la notte era calata,hanno avuto un duro faccia a faccia. A quanto pare alla base della discussione ci sarebbe stato un argomento non di vitale importanza, ma che ci fa comprendere che ormai tra i due concorrenti non ci sarebbe più quella sintonia, che invece c’era stata in passato.Leggi anche: “Ho visto cosa avete fatto”. Scandalo al, Signorini inguaiae Lorenzocontro: alta tensione in casaA raccontare quanto accaduto alè stato lo stesso, il quale ha rivelato tutto sua Amanda e: “Volevo dare parte del mio armadio a Stefano, ma mancavano le grucce.