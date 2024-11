Velvetgossip.it - Sonia Bruganelli crolla nel backstage di Ballando con le stelle

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al grande pubblico per il suo carisma e la sua personalità vivace, ha fatto il suo ingresso nel mondo di “con le” scatenando l’entusiasmo dei fan e degli appassionati di danza. Eppure, nel percorso non mancano nemmeno momenti di debolezza.La partecipazione dicon le, il celebre programma di Rai1, non è stata solo un’occasione per dimostrare le sue abilità sul palcoscenico, ma anche un modo per mostrarci un lato di lei che raramente viene svelato. Ed è proprio nel corso delle ultime prove neldel programma che la conduttrice si è lasciata andare alle emozioni., foto Ansa – VelvetGossipFin dal primo momento,ha saputo catturare l’attenzione non solo per il suo aspetto elegante e curato, ma soprattutto per la sua grinta e determinazione.