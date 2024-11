Ilgiorno.it - SloWeekend, alla scoperta dei luoghi più iconici del lago di Como

Leggi su Ilgiorno.it

La magia, i sapori e la bellezza deldisono i protagonisti degli appuntamenti di “”, organizzato da Slow Lakein collaborazione con le Associazioni del Distretto Turistico del Centro, con Villa Carlotta e con Slow Food condotta di. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna sabato 16 e domenica 17 novembre. Tante occasioni per conoscere quattro incantevoli borghi deldi: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Tour e degustazioni neipiù, visite alle ville del Lario e passeggiate per esplorare la natura. Il primo appuntamento sabato 16 novembre alle 10.30 a Bellagio per un tour guidato “coast to coast”delle frazioni meno conosciute di questa famosa località. Dal lungoa Pescallo, antico villaggio di pescatori sulla costa orientale e luogo in cui si teneva una volta il mercato del pesce, finocosta occidentale, attraverso le frazioni di Oliverio e Regatola,ricerca dipoco noti ma ricchi di fascino.