Oasport.it - Sinner sulla vittoria con Fritz: “Ho faticato in risposta, ma il servizio ha funzionato quando contava”

Jannikbatte anche Taylorcon un duplice 6-4 nel secondo turno di round robin ed è ormai molto vicino alla qualificazione per le semifinali delle ATP Finals 2024. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, l’azzurro ha bissato laottenuta nel match d’esordio contro Alex de Minaur confermandosi a punteggio pieno in testa al gruppo Nastase prima dell’ultima giornata, in cui dovrà vedersela con Daniil Medvedev.“Con Taylor, abbiamo giocato una finale molto importante a New York dove ci siamo conosciuti meglio e questa di oggi era un’altra occasione importante per me, per esprimere un ottimo livello. L’esserci riuscito mi dà molta fiducia. Lui ha giocato un match molto aggressivo e hoparecchio in. Vediamo dopodomani come andrà la partita con Medvedev.