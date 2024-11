Liberoquotidiano.it - Roma, blitz della Finanza al Campidoglio: "Corruzione", c'è il nome del "dominus". Gualtieri tace, panico tra i consiglieri

Una serie di perquisizioni sono in corso da parteGuardia di, anche in, nell'ambito di una indagine condotta dalla Procura diper, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nell'ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. La vicenda che vede tra gli indagati anche funzionari del Comune di, riguarderebbe anche fondi per il Giubileo. Nessuo insull'inchiesta. I lanci di agenzia rimbalzano tra le chat whatsapp deiche si dicono "increduli" ma si tengono lontani da qualunque commento. Moltitengono a precisare di non conoscere Mirko Pellegrini, quello che gli atti dell'indagine definiscono il "" dell'associazione a delinquere. Le notizie escono a spezzoni e tutti, compresi i più agguerritidi opposizione per il momento preferiscono non pronunciarsi sulla notizia delle perquisizioni negli uffici del dipartimento Simu (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) che vedrebbe indagati due funzionari del comune.