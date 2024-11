Cityrumors.it - Pizze surgelate, chi fa la Margherita migliore? Ecco la speciale classifica

Leggi su Cityrumors.it

La pizza surgelata è una delle nuove frontiere della pizza, ma chi farà lapiù buona? Ladi Gambero RossoLa pizza è simbolo d’Italia. Per lo meno uno dei simboli culinari del nostro Paese. Quando si pensa a questa pietanza il parallelo con il popolo italiano è inevitabile. Si pensa subito a Napoli, là dove tutto ebbe inizio per merito di un certo Raffaele Esposito che alla corte della Reginae del re d’Italia Umberto I di Savoia, ideò la pizzadando il via a una tradizione storica che con il tempo si è evoluta. Oggi la pizza la troviamo sotto svariate forme, dalla gourmet, a quella, fino alla pizza al taglio, senza dimenticare però: la surgelata., chi fa lala– Cityrumors.