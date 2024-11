Lanazione.it - Pieve Santo Stefano, torna il "Premio Egidio Capaccini"

Arezzo, 13 novembre 2024 –come ogni novembre, come da oltre 25 anni, il "", che attribuisce unin denaro ai giovani studenti meritevoli residenti a, che prendono il massimo voto negli esami conclusivi dei due cicli scolastici di "secondarie di primo e secondo grado", ovvero le scuole medie e le scuole superiori. Unfortemente voluto dall'ingegner Albano Bragagni e dalla moglie Martain memoria del padre, il compianto ingegner, fondatore della TRATOS CAVI SPA, una solida e innovativa realtà industriale sempre più importante, non solo del nostro territorio valtiberino ma del paese, con ramificazioni in diversi stati europei (Germania, Inghilterra, Spagna).nacque ail 24 Novembre 1918 e morì sempre ail 15 Luglio 1974, dopo una intensa vita dedita allo studio ed al lavoro.