Metropolitanmagazine.it - Phillis Wheatley, l’emancipazione femminile e la poesia

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha saputo affrancarsi dalla schiavitù grazie alla. Il suo nome èe questa è la sua storia., dall’Africa all’AmericaWheatly, fonte poemanalysis.comNel corso della sua breve vitaha saputo essere un esempio di emancipazione e di affrancazione nonostante la condizione di schiavitù in cui ha vissuto gran parte della sua esistenza. La sua storia comincia in Africa, probabilmente in Senegal o in Gambia, dove nacque forse nel 1753 e dove fu rapita dai negrieri e portata su una nave carica di schiavi che si chiamava lada cui la bambina prese il nome. Al momento della sua cattura era nuda e senza denti per questo fu ipotizzato che avesse all’incirca 7 anni.