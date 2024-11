Gaeta.it - Napoli: tassista aggredito da una baby-gang armata, nuovi allarmi sulla violenza giovanile

Un grave episodio diha scosso, dove unè stato affrontato da un gruppo di giovani armati, mettendo in evidenza il crescente problema dellenella città. La brutale aggressione, avvenuta in piena notte, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha riportato alla luce il tema della sicurezza.Aggressione al: il racconto della vittimaL'incidente è avvenuto nella serata di ieri, mentre ilsvolgeva la sua normale attività. Secondo la denuncia presentata alla polizia, tutto si è innescato quando l'uomo ha accolto a bordo otto ragazzi in Piazza Plebiscito. I ragazzi avevano come meta San Giovanni a Teduccio. Il viaggio, che inizialmente si presentava sereno, ha preso una piega drammatica: gli adolescenti hanno cominciato a vandalizzare l'auto, lacerando i sedili e danneggiando il sistema elettrico.