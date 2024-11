Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il Torino insiste per Simeone: quanto chiede ADL per cederlo

Giovannicontinua a essere un obiettivo di calcioper il: il presidente della SSC, Aurelio De Laurentiis, ha però fissato il prezzo per.Quale sarà il futuro di Giovanni? L’attaccante della SSCcontinua a essere al centro dei vari rumors di calcio. In estate, l’addio al club azzurro sembrava ormai cosa fatta, ma alla fine il Cholito è riuscito a conquistarsi la fiducia da parte del tecnico Antonio Conte, che lo ha difatti preferito – come alternativa a Romelu Lukaku – a Walid Cheddira (ceduto poi a titolo temporaneo).Club che è da tempo sulle sue tracce è il: già in estate, il club granata sembrava fare sul serio per il Cholito, ma adesso la caccia all’attaccante si rende più urgente, visto il brutto infortunio che terrà fermo ancora per molto tempo Duvan Zapata.