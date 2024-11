Ilgiorno.it - Maxi-discariche, "nessuno interviene"

Leggi su Ilgiorno.it

Assago, Buccinasco, Basiglio, parco agricolo Sud Milano, ambiente continuamente maltrattato: nuovespuntate in pochi giorni; dai frigo per gelati agli pneumatici. Un mondo di immondizia abbandonato lungo rogge e strade periferiche. La denuncia è delle sentinelle del Parco Sud: via Gattinara al confine con Assago, ma in territorio milanese, è una delle aree maggiormente inquinate. "Una strada che attraversa il Comune di Assago ma di competenza del confinante Comune milanese dove però non sida anni - spiegano le sentinelle -. La strada è stata trasformata in una-discarica dove viene abbandonato di tutto, dai computer vecchi alle stampanti ai vecchi elettrodomestici". E ancora, i carichi degli svuota cantine che al posto di finire nelle piattaforme ecologiche finiscono nei campi.