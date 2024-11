Unlimitednews.it - Manovra, Sbarra “Governo disponibile a confronto per miglioramenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono molte misure che consideriamo assolutamente positive, soprattutto quelle che recepiscono proposte e rivendicazioni che abbiamo avanzato come Cisl da molti mesi. Laper due terzi sostiene redditi da lavoro dipendente e pensioni, le famiglie e i rinnovi dei contratti pubblici. Vanno valorizzate le luci, è innegabile ad esempio la proroga del taglio del cuneo fiscale, così come l’accorpamento di due aliquote Irpef per sostenere i redditi medio bassi”. Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi, a Coffee Break, su La7.“Ci sono cose che pensiamo vadano migliorate – ha aggiunto -: non condividiamo il taglio strutturale degli organici nel mondo della scuola. Va ripristinato il fondo sull’automotive, perchè la filiera va incontro a momenti di grande difficoltà, dobbiamo rifinanziare la cassa integrazione, vanno aumentate le pensioni minime.