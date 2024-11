Lanotiziagiornale.it - L’opposizione smonta la Manovra. Luci e ombre dagli imprenditori

L’incontro tra governo e imprese sullaè andato decisamente meglio rispetto a quello che c’è stato con i sindacati, nonostante qualche preoccupazione espressa dalle associazioni datoriali. Confcommercio chiede di ridurre al 33% la seconda aliquota Irpef, Confesercenti di sostenere i consumi.Più fiduciosa rispetto a qualche tempo fa Confindustria che vede “maggiori convergenze” e apprezza le “aperture sull’Ires premiale”.La maggioranza intanto prova a sfoltire gli emendamenti alla legge di Bilancio, con i segnalati contingentati a 600 testi – 250 la maggioranza, 320 le opposizioni e 30 il Misto – per cercare di consentire un percorso veloce in Commissione e l’approdo del testo in Aula a partire da metà dicembre.Sul canone Rai Giorgetti si smarca dalla lite tra Lega e Forza ItaliaAgita intanto la maggioranza il canone Rai, su cui la Lega insiste per confermare anche nel 2025 il taglio da 90 a 70 euro, con un emendamento al dl Fisco che figura tra i 180 segnalati dei partiti che dalla prossima settimana verranno esaminati in Senato.