L’antico parco di Villa Litta | Un ex giardino nobiliare ora area di gioco ed eventi

È il più anticodella città fra quelli al di fuori del centro storico. Realizzato nel 1687, era in origine ildi, la dimoradei Visconti d’Aragona passata poi ai Trivulzio e aiModigliani, e frequentata da intellettuali come Hayez e Manzoni. Di proprietà del comune dal 1927, ildiè una vasta distesa di alberi ed erba, nel cuore di Affori, con finti ruderi e antiche fontane, areee fitness, tavoli da ping pong e campetti di calcio e basket. È usato per concerti e spettacoli, e ora stanno montando pure una pista di pattinaggio. Laè invece luogo di matrimoni e ospita una biblioteca. "Ilè un ritrovo per noi pensionati - racconta Carlo Foi, che ci viene quasi tutti i giorni - È curato, ben tenuto e molto affollato".