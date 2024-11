Sport.quotidiano.net - La Virtus crolla a Madrid contro il Real

(Spagna), 12 novembre 2024 - Trasferta spagnola fatale per lache al Wizink Center dicede 98-86 aipadrone di casa. Guidata da un eccellente Campazzo che segna e fa segnare i compagni la formazione madrilena si impone con grande merito nella 9^giornata di Eurolega rilegando laalla settima sconfitta continentale della stagione. Dopo appena 1’16” di gioco, dopo che la terna arbitrale ha già rifilato un tecnico per proteste a Banchi, la sfida si ferma per un quarto d’ora per un problema al cronometro. Alla ripartenza le V Nere innestano le marce alte portandosi avanti 9-13 al 4’, ilrimane sempre in scia con Hezonja a rispondere a Clyburn. Il 7-0 delporta i blancos avanti 25-21. Ci pensa Shengelia a riportare sotto la. Ad inizio seconda frazione di gioco lainfila un parziale di 9-0 (10-0 se si considera il libero di un sempre positivo Diouf a fine primo quarto) portandosi avanti 28-34.