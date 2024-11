Ilfoglio.it - La nostra specie sta ancora evolvendo: il caso delle donne tibetane in alta quota

Leggi su Ilfoglio.it

In che modo lacontinua a evolversi in risposta a pressioni ambientali, nonostante l’apparente protezione offerta dalla tecnologia e dalla cultura? Uno studio sulledell'Upper Mustang, Nepal, fornisce una risposta illuminante. In questa regione, situata a oltre 3.500 metri di altitudine, l’aria è estremamente povera di ossigeno. Questo ambiente ha esercitato una pressione selettiva intensa, che ha plasmato le caratteristiche fisiologiche e genetichepersone per ottimizzare la sopravvivenza. Il lavoro di ricerca, condotto su 417tra i 46 e gli 86 anni, ha dimostrato che lecon una concentrazione di emoglobina vicina al valore modale avevano un numero significativamente maggiore di figli. Questo suggerisce una selezione stabilizzante: valori troppo alti di emoglobina aumentano la viscosità del sangue, causando problemi cardiovascolari e ostacolando la circolazione, mentre valori troppo bassi compromettono l’apporto di ossigeno ai tessuti.