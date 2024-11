Formiche.net - La città della bellezza perduta raccontata in una mostra di architettura

L’Italia è tra i Paesi più visitati al mondo, nel 2023, secondo l’organizzazione mondiale del turismo, con l’ineguagliabiledei luoghi, l’arte e la storia che dal passato dialogano con il presente, in un tempo sospeso e eterno.Roma lain vetta in Europa per numero di visitatori. Secondo il Report di City DNA alla sua 20.a edizione, con un record di 50 milioni di presenze in aumento, nel primo semestre 2024, del 4,89%. Mentre la Caput mundi si prepara all’anno santo e, con il Giubileo alle porte, promette di restituire un’immagine più attrattiva per i pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un evento simbolico di grande richiamo turistico, oltre che religioso, che prevede l’arrivo di circa 35 milioni di persone per 105 milioni di presenze, secondo l’Istat.Nuova sfida è, inoltre, per leitaliane, un turismo sostenibile guardando, secondo l’obiettivo 11 dell’agenda Onu 2030, a un modello di organizzazione urbana con insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.