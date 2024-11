Oasport.it - Jannik Sinner soddisfatto: “Partita difficile contro Fritz, ho giocato bene i punti importanti”

Missione compiuta! Dopo la vittoria all’esordio di queste ATP Finals 2024 di Torinol’australiano Alex De Minaur,ha concesso il bis e si è impostol’americano Taylor(n.5 del mondo) con un doppio 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Unaintensa ed equilibrata, risolta dai dettagli e dall’interpretazione strepitosa dinei momenti più. Del resto, la differenza tra un grandere e un campione è proprio questa.“È stata una, lui ha servitoe io ho provato a entrare in risposta quando ho potuto. Potevo servire meglio in generale, ma l’ho fatto quanto più contava. In generale, abbiamoad alto livello da fondo. Sono vicino al primo obiettivo di questa settimana, ora vediamo come va la prossima“, ha affermato l’azzurro a caldo.