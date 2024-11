Iodonna.it - Il protagonista indaga sulla morte di un'avvocata, solo apparentemente un delitto passionale

Stasera alle 21.20 su Rai 2 torna Stucky. Anche questa volta l’omonimo ispettoredella serie diretta da Valerio Attanasio si ritrova are su un nuovo omicidio. Come sempre, «sono tanti i depistaggi, sono pochi gli indizi e quindi si brancola», come ha anticipato Giuseppe Battiston, che lo interpreta, in occasione della conferenza stampa di presentazione. Gli episodi sono tratti dalla saga letteraria nata dalla penna di Fulvio Ervas e, in merito agli ascolti, hanno totalizzato 1.525.000 telespettatori (8% di share) al debutto e 1.369.000 con il 7,1% al secondo appuntamento. Cosa vedere a ottobre 2024 su Netflix: le serie e i film X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Stucky”, Giuseppe Battistondi un imprenditore Stucky, su Rai 2 la terza puntata: Falso d’autoreDopo Il sole di Tabriz e Tiramisù, il terzo episodio si intitola Falso d’autore.