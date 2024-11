Quotidiano.net - Il Progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale attraverso gli occhi dei suoi tutor

Pisa, 13 novembre 2024 – EsseredelMe.Mo.della Scuola Superiore Sant’Anna significa imparare a conoscere realtà diverse e riuscire ad adottare nuovi punti di vista. Cristian Perissutti, studente di robotica, ad esempio, afferma di aver compreso tramite quest’esperienza “quali possono essere i vari dubbi e le diverse paure adolescenziali rispetto al futuro, che spesso sono sottovalutati e che, invece non sono trascurabili”. Per Ada Visentini, studentessa di Medicina, invece, ilè stato capace di aprirle glisu esperienze molto diverse dalla sua: “storie di ragazzi che già in piccolissima età lavoravano e sacrificavano molto del loro tempo per dare una mano alla famiglia e non hanno mai avuto la possibilità di immaginarsi un futuro all'università”.